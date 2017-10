HSC Sheriff's Office releases Do Not Trick or Treat list

The Hot Spring County Sheriff’s Office wants to remind parents to be safe on Halloween. Inspect all candy and throw away candy that has been opened or does not have a wrapper.

The Sheriff’s Office has also released a list of addresses to avoid this Halloween. This list only includes addresses under county jurisdiction.

Arkadelphia

901 Horseshoe Ln

110 Caney Rd

Amity

396 Beech Dr

Bismarck

31112 Hwy 84

356 Willow Dr

2275 Red Wings Rd

231 Round Tree Ln

1776 Finch Rd

354 DeRoche Ln

231 Moore Loop

224 Tupelo Trail

7826 Hwy 84

172 Leata Lane

513 Palmetto Loop

291 Bonanza Trail

13657 Hwy 84

153 Oak Park Ln

124 Elk Ln

7808 Hwy 7

30458 Hwy 84

370 Westwood Loop

2099 Redwing Rd

12276 Hwy 84

1008 Burris Loop

Bonnerdale

834 Turkey Beard Trail

222 Gunner Rd

Donaldson

413 South Front St

309 Gonzales St

1052 Estep Rd

407 Nena Ln

207 South Front St

3539 Hwy 51

410 Morton St

117 South Hall St

2107 Bob Hall Rd

Leola

4636 Hwy 9

1531 Gray Loop

Hot Spring County

101 Russel Ln

170 Area Ln

170 Johanne Lane

2036 Hixon Loop

3554 Hixon Loop

167 Cuffman Mill

106 Butler Ln

102 Rubin Ln

7962 Hwy 270

10876 Ridge Rd

1534 Glen Rose Rd

509 Stell Rd

21168 Hwy 67, apt 4

911 Pleasant Hill r

1180 Walker Cutoff

221 Blue Meadow Dr

7691 Possume Trot

100 Glen Street

7565 Hwy 9

3003 Hwy 84

1213 Mt Willow Rd

99701 Ridge Rd

1809 Bettis Rd

21060 Hwy 51

1446 Betis Loop

380 Hoskins Rd

371 River Oak Rd

26432 Hwy 67

455 Walters Trail

2184 Old Dixonville

2122 Stringtown

12162 Hwy 270

21168 Hwy 67 Apt. A

19565 Hwy 67

970 Harkrider Rd

218 Franico Rd

1202 Roger Rd

1324 Mount Willow Rd

2590 Babcock

204 Reyburn Rd

380 Hoskins Rd

375 Livingston Rd

6241 Hwy 9

110 Carnation Dr

18982 Hwy 51

421 Old Dixion Rd

300 Cricket Creek

204 Reyburn Rd

1441 Harkrider Rd

318 Denham Rd

3658 Hwy 9

519 Butterfield Cut off

392 Kight Dr

5891 Dyer St

7740 Hwy 270

2049 Winedot Rd. #10

234 Draper Loop

11799 Hwy 9

2049 Military Rd

3445 Lancaster Apt 221 (Super 8 Motel)

221 Blue Meadow Dr

1588 Hill St

22767 Hwy 67 Apt. D

336 Goodland Rd

801 Hwy 270 Lot 53 (Pearsons Landing)

380 Hoskins Rd

99701 Ridge Rd

19446 Hwy 67

2247 Winedot Rd

117 Hill Crest Rd

242 Green Vally Rd

124 Pilchr Loop

Pearcy

5142 Amity Rd

Rockport

2522 Babcock St

537 Phillips Rd

2590 Babcock

Traskwood

455 Walters Trail